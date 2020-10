Zaginął Maciej Aleksiuk. Jest nagranie spod klubu, na którym widać 20-latka

Zaginął Maciej Aleksiuk . 20-latek ostatni raz widziany był w nocy z piątku na sobotę (25/26 września) we Wrocławiu. Służby sprawdziły już Odrę oraz miejską fosę, ale niczego nie znalazły. "Super Express" dotarł jednak do nagrania, na którym widać zaginionego Maćka, do którego podchodzi mężczyzna w czarnej kartce. Od tej pory nie wiadomo, co dzieje się z 20-latkiem.

Maciej Aleksiuk ostatni raz był widziany tydzień temu w nocy. Podchorąży SGSP na co dzień mieszka w miejscowości Roztoka. W tamten wieczór udał się do Wrocławia do klubu X-Demon. Jego koledzy po raz ostatni widzieli go około 2 nocy. Od tej pory Maciej nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Wiadomo jednak, że w dniu zaginięcia podszedł do niego tajemniczy mężczyzna w czarnej kurtce — widać to na nagraniu z monitoringu.

Zaginięcie Macieja Aleksiuka. Tajemniczy mężczyzna z nagrania

Dziennikarze "SE" dotarli do nagrania, na którym widać Macieja Aleksiuka. Kamera uchwyciła moment, gdy 20-latek wychodzi z klubu X-Demon. Na nagraniu widać, że Maciej sam opuszcza lokal. Jak informuje tabloid, stan 20-latka nie sugeruje na to, że został on pobity — przypuszczali tak wcześniej internauci. Później na wideo widać, jak Maciej Aleksiuk stoi kilka minut pod lokalem, a następnie podchodzi do grupki ludzi, nie wiadomo, czy byli to jego znajomi. Mężczyzna nie zachowuje się agresywnie. Następnie Maciej kilka minut opiera o słupek. Jak wynika z relacji "SE" - 20-latek mógł być pod wpływem alkoholu — czasami zdarza mu się zachwiać.

Dopiero po kilku minutach do zaginionego 20-latka podchodzi mężczyzna w czarnej kurtce. Panowie ze sobą rozmawiają, a następnie odchodzą. Po zachowaniu Macieja można wywnioskować, że znał wcześniej swojego towarzysza. Aktualnie policja stara się ustalić, kim jest tajemniczy mężczyzna z nagrania i gdzie udał się razem z Maciejem Aleksiukiem.

Maciej Aleksiuk: rysopis

Maciej Aleksiuk ma około 175 centymetrów wzrostu, 20-latek waży około 65 kilogramów i jest szatynem. W dniu zaginięcia ubrany był w czerwoną kurkę, białą koszulkę, czarne jeansy oraz czarne sportowe buty. Kurtkę chłopaka odnaleziono w klubie X-Damon, najprawdopodobniej ubrany jest tylko w białą bluzkę.

"Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, prosimy o niezwłoczny kontakt z nr alarmowym 112 bądź z najbliższą jednostką policji" - czytamy na facebookowej grupie Śladem Zaginionych.

RadioZET.pl/Super Express/Śladem Zaginionych