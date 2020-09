Zaginął Maciej Aleksiuk. Podchorąży SGSP ma 20 lat

Zaginął Maciej Aleksiuk. Ostatni raz był widziany w piątkową noc, 25 września. Telefon 20-latka logował się ostatni raz około godziny 22 w pobliżu klubu X-Demon, który znajduje się na placu Wolności 7 we Wrocławiu — informuje grupa remiza.pl. Mężczyzna na co dzień mieszka w miejscowości Roztoka. We Wrocławiu był w klubie X-Demon. Jego koledzy po raz ostatni widzieli go ok. 2 w nocy.

Zaginął Maciej Aleksiuk. Rysopis 20-latka

Ostatni raz telefon Macieja Aleksiuka logował się w piątek około 22 w okolicach klubu X-Demon. 20-latek do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Nie pojawił się także na meczu, który miał rozegrać w niedzielę.

Maciej Aleksiuk ma 20 lat i około 175 centymetrów wzrostu. Mężczyzna waży około 65 kilogramów i jest szatynem. W dniu zaginięcia ubrany był w czerwoną kurkę, białą koszulkę, czarne jeansy oraz czarne sportowe buty. Kurtkę Maćka znaleziono w klubie X-Demon. Najprawdopodobniej 20-latek jest tylko w białej koszulce.

"Jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada informacje na temat miejsca pobytu zaginionego, prosimy o niezwłoczny kontakt z nr alarmowym 112 bądź z najbliższą jednostką policji" - czytamy na facebookowej grupie Śladem Zaginionych.

