Wytatuowane oczy poprzez zaciemnienie gałek ocznych – tak chciała kreować się pani Aleksandra. Marzenie o niezwykłych oczach zastąpił jednak życiowy dramat.

Historię przypomniał „Super Express”. Ponad dwa lata temu kobieta wybrała się na wytatuowanie oczu do Piotra A., tatuażysty z Warszawy. Zabieg zakończył się niepowodzeniem.

Kobieta kobieta oślepła na jedno oko, a przez drugie ledwo widzi. Rokowania nie są optymistyczne.

Mój stan ciągle się pogarsza. Niestety, na razie lekarze nie dają mi wielkich szans na poprawę. Uszkodzenia są zbyt głębokie i rozległe. Boję się, że całkiem oślepnę

– powiedziała w rozmowie z „SE”.

Sprawa trafiła do sądu. Śledczy przekazali akt oskarżenia w którym zarzucają tatuażyście narażenie kobiety na ciężkie kalectwo. Grozi za to do 3 lat więzienia.

RadioZET.pl/Se.pl