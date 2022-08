Wrocław sięgnął po rezerwy wody. W rzece wykryto nieznaną substancję

Wrocław odciął tymczasowo dopływ wody z rzeki Oława do miejskich wodociągów. Jak podaje serwis Tuwroclaw.com, jest to reakcja na wiadomość z niedzieli 14 sierpnia o wpłynięciu do rzeki nieznanej substancji. Spółka wodociągowa MPWiK tłumaczy, że decyzja zapadła "z ostrożności", a miasto zapewni dostęp do "kranówki" z rezerwy.

Wrocław tymczasowo odciął dopływ wody z rzeki Oława do lokalnych wodociągów. We wtorek 16 sierpnia po południu ujawniono, że wyniki badań próbek wody z tej rzeki nie spełniają wymaganych norm.

Rzeka Oława jest głównym źródłem wody dla Wrocławia. Do wycieku miało dojść w niedzielę wieczorem w okolicach parku miejskiego w Strzelinie. Na miejsce wezwano służby państwowe, zostały pobrane próbki do badań.

Wrocław odciął czasowo dopływ wody z Oławy. Powodem skażenie rzeki

W reakcji na skażenie miasto do odwołania odcięło dopływ wody z Oławy do miejskich wodociągów. Wrocławskie MPWiK zdecydowało o zamknięciu śluzy, którą woda z Oławy wpływa do zakładów uzdatniania Mokry Dwór i Na Grobli. Jest to standardowa procedura, uruchamiana w razie zanieczyszczenia wody w Oławie lub Nysie Kłodzkiej. Do kranów miała trafiać tylko woda zmagazynowana w zbiorniku Czechnica oraz na terenach wodonośnych.

- Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska. Według informacji, które nam przekazano, nie doszło do skażenia. Woda jest bezpieczna. Był to nieznaczny wyciek z kanalizacji deszczowej. Obecnie już go nie ma. Chcemy mieć jednak stuprocentową pewność, dlatego przeprowadziliśmy także własne badania wody i czekamy na ich wyniki - przekazała serwisowi Tuwroclaw.com we wtorek przed południem Martyna Bańcerek z MPWiK we Wrocławiu.

RadioZET.pl/Tuwroclaw.com