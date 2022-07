12-latek zgwałcony w toalecie aquaparku. Nowe fakty w bulwersującej sprawie

Mężczyzna zgwałcił 12-letniego chłopca w aquaparku we Wrocławiu. We wtorek sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Przemysława K.

Do bulwersującego zdarzenia doszło w sobotę, 16 lipca. 12-letni chłopiec został zgwałcony w toalecie we wrocławskim aquaparku przy ul. Borowskiej - informował portal tuwroclaw.pl. Wrocławska policja przekazała RadioZET.pl, że zatrzymano jedną osobę. Małgorzata Dziewońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, oświadczyła, że prokuratura nie informuje o postępowaniu ze względu na delikatność sprawy. - Wyjaśniamy wszystkie okoliczności - dodała.

We wtorek Dziewońska przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyków skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Przemysławowi K. zarzucono, że „w dniu 16 lipca 2022 r. na terenie Aquaparku przy ul. Borowskiej we Wrocławiu, poprzez wykorzystanie przewagi fizycznej i przemocy, doprowadził małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego”.

- W wyniku zdarzenia chłopiec odniósł obrażenia ciała, które spowodowały u niego uszczerbek na zdrowiu w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na czas nie dłuższy niż siedem dni – podała prokurator.

Wrocław. Gwałt na 12-latku w aquaparku. Sprawca w areszcie

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury zastosował wobec Przemysława B. tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Rzeczniczka zaznaczyła, że śledztwo jest w toku i na razie nie może udzielić więcej informacji.

W poniedziałek zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu potwierdził, że policjanci wspólnie z prokuraturą prowadzą czynności procesowe w związku ze zdarzeniem kryminalnym dotyczącym przestępstwa o charakterze seksualnym z udziałem osoby nieletniej, które – jak podano - zaistniało prawdopodobnie na terenie wrocławskiego aquaparku.

Poinformowano też, że „intensywne i skuteczne oraz podjęte natychmiast czynności policyjne doprowadziły do zatrzymania mężczyzny mogącego mieć bezpośredni związek z tym zdarzeniem”. Pomocny miał okazać się m.in. monitoring działający w kompleksie.

RadioZET.pl/PAP - Agata Tomczyńska