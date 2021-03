Bartłomiej Drahynicz zaginął. 11-latek wyszedł z domu i nie wrócił

Bartłomiej Drahynicz zaginął. 11-letniego chłopca poszukują wrocławscy policjanci. Dziecko 25 marca wyszło z domu rodzinnego i do tej pory nie wróciło.

Bartłomiej Drahynicz jest poszukiwany przez policję we Wrocławiu. 11-latek 25 marca w godzinach rannych wyszedł z domu rodzinnego na terenie Starego Miasta i do tej pory nie wrócił.

Bartłomiej Drahynicz zaginął. 11-latka szuka policja

Policja opublikowała zdjęcie chłopca. Bartłomiej Drahynicz ma 11 lat i około 150 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i ciemne krótkie włosy. "Twarz pociągła, brak znaków szczególnych" - czytamy na stronie policji.

W momencie zaginięcia chłopiec ubrany był w pikowaną kurtkę z kapturem koloru granatowego, bluzę sportową w kolorze czarnym z kapturem i granatowe spodnie dresowe. Może mieć także ze sobą plecak szkolny we wzory koloru zielonego.

11-latek do chwili obecnej nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Wrocławscy policjanci apelują do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia jego aktualnego miejsca pobytu o kontakt z Komisariatem Policji Wrocław - Stare Miasto osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 871 31 31, 47 871 43 90 albo 112.

