Brutalne pobicie 18-latka. Policja publikuje zdjęcie sprawcy

W piątek doszło do brutalnego pobicia 18-letniego chłopca we Wrocławiu. Młody człowiek z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Wrocławska policja opublikowała zdjęcie jednego ze sprawców.

Kryminalni z komisariatu na wrocławskiej Starówce prowadzą dochodzenie w sprawie pobicia młodego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w piątek 14 października około godz. 19.45 na terenie bulwaru Xawerego Dunikowskiego oraz Wzgórzu Polskim we Wrocławiu. - Sprawcy brutalnie uderzali pokrzywdzonego po całym ciele, po czym uciekli. Zawiadomienie w tej sprawie zgłosił następnego dnia ojciec 18-latka, który trafił z licznymi obrażeniami do szpitala - informuje Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.

Mimo prowadzonej pracy operacyjnej policji nie udało się zatrzymać sprawców pobicia, dlatego opublikowała wizerunek jednego ze sprawców, który zarejestrowały kamery monitoringu. Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają tego człowieka lub mogą mieć jakieś informacje w sprawie pobicia o kontakt z dyżurnym KP Wrocław Stare Miasto pod numerem 47 87 131 31 lub Wydziałem Kryminalnym KP Stare Miasto, tel. 601-701-056.

