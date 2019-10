Jak dojechać na cmentarze we Wrocławiu 1 listopada? Będą spore zmiany w ruchu

1 listopada ulice wokół cmentarza Grabiszyńskiego czy Osobowickiego we Wrocławiu będą zamknięte dla ruchu samochodów. Miasto uruchomi jednak specjalne linie tramwajowe i autobusy, a w okolicy cmentarzy zostaną zorganizowane dodatkowe parkingi. Sprawdź, jak w dniu Wszystkich Świętych zmieni się organizacja ruchu we Wrocławiu.

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, dojazd na Cmentarz Grabiszyński czy Osobowicki będzie utrudniony i zmieni się organizacja ruchu. Jedne ulice zostaną zamknięte, inne staną się jednokierunkowe. Na największych skrzyżowaniach na dojeździe do cmentarzy ruchem kierować będą policjanci. Dla niezmotoryzowanych zostaną z kolei uruchomione specjalne linie tramwajowe i autobusowe.

Dojazd do Cmentarza Osobowickiego

1 listopada w okolicy Cmentarza Osobowickiego dla ruchu kołowego - z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek - zamknięte będą następujące ulice: Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego, Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska oraz przyległe do niej ulice osiedla Różanka.

Nieprzejezdna będzie też ul. Władysława Reymonta – na odcinku od ul. Kleczkowskiej do ul. Na Polance w kierunku wyjazdu z miasta. Na moście Milenijnym na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Osobowickiej prawy pas ruchu funkcjonować będzie wyłącznie jako pas dla komunikacji autobusowej. Na ul. Kleczkowskiej od ulicy Reymonta do ulicy Struga zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Dla aut osobowych, którymi będą chcieli przyjechać mieszkańcy na Cmentarz Osobowicki, zorganizowany zostanie parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ul. Obornickiej.

Dojazd do Cmentarza Grabiszyńskiego

Wzdłuż Cmentarza Grabiszyńskiego ul. Grabiszyńska będzie nieprzejezdna na odcinku od ul. Ostrowskiego do ul. Jordanowskiej na Oporowie. Na nekropolię bezpośrednio będzie można dojechać tylko tramwajem, autobusem lub taksówką.

Wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ul. Ostrowskiego, która będzie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej. Na ul. Ostrowskiego i ul. Klecińskiej udostępnione zostaną kierowcom duże parkingi zakładów przemysłowych WABCO, FAT i Twins.

Dojazd do innych cmentarzy we Wrocławiu

1 listopada nie będzie można dojechać autem do cmentarza Świętej Rodziny na Sępolnie oraz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida. Przy peryferyjnym cmentarzu Kiełczowskim przewidziano ruch kołowy tylko w jednym kierunku – wylotowym z miasta w stronę ul. Bierutowskiej. Wzdłuż cmentarza będzie można parkować również tylko w tym jednym kierunku.

Przy cmentarzu Św. Ducha na ul. Bardzkiej dla potrzeb komunikacji indywidualnej w rejonie cmentarza zorganizowany zostanie parking płatny na terenie przy ul. Buforowej 2. Na ul. Morwowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Ziębickiej. Część jezdni ul. Morwowej przeznaczona zostanie do parkowania pojazdów.

Na mniejszych cmentarzach zlokalizowanych przy ul. Jerzmanowskiej, Trzmielowickiej, Zabrodzkiej i Gorlickiej wprowadzono zakaz zatrzymywania się i postoju w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy.

Dojazd na cmentarze we Wrocławiu - autobusy i tramwaje specjalne [MAPA]

fot. UM Wrocław

fot. UM Wrocław

RadioZET.pl/PAP/UM Wrocław