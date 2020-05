Zbrodnia na tle rabunkowym. Dwaj 28-latkowie odpowiedzą za zabójstwo

Dwóch mężczyzn w wieku 28 lat usłyszało zarzuty pobicia, kradzieży oraz zabójstwa. Zdaniem śledczych, to oni mieli zabić 65-letniego mieszkańca Wrocławia. Na razie trafili na trzy miesiące do aresztu.

Do zdarzenia, o którym informuje "Gazeta Wrocławska", miało dojść w czwartek ok. godz. 20 w bloku przy ul. Bolesławieckiej we wrocławskiej dzielnicy Szczepinie. Zginął 65-letni mężczyzna, a ws. zbrodni zatrzymano sześć osób. Ostatecznie jako potencjalnych sprawców wytypowano dwóch mężczyzn.

Dwaj 28-letni mieszkańcy Wrocławia, wielokrotnie notowani za liczne, wcześniej popełnione przestępstwa, tym razem odpowiedzą za pobicie, kradzież, a także zabójstwo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało bowiem, że 65-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń

- powiedział w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" st. sierż. Krzysztof Marcjan, KMP we Wrocławiu - Jednak, aby ustalić dokładną przyczynę śmierci, decyzją prokuratora ciało zostało skierowane do zakładu medycyny sądowe - dodał.

Jak podaje "Gazeta Wrocławska". Sąd zdecydował, że zatrzymani trafią na trzy miesiące do aresztu. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności.

