Kucharz z Chin pobity na ulicy. "Był uderzany w twarz, mocno krwawił"

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia, o którym informuje portal gazetawroclawska.pl, doszło w niedzielę ok. godz. 19:30 we Wrocławiu. Chensheng Li wracał z pracy w restauracji Kuchnia Marche. Gdy szedł ulicą Świdnicką, na wysokości przejścia pod wiaduktem kolejowym zaczepiła go grupka młodych mężczyzn. Jak relacjonuje serwis, "bez słowa wyjaśnienia, napluli wrocławskiemu kucharzowi w twarz, a następnie dotkliwie go pobili i uciekli".

Na całe szczęście do leżącego na ziemi męża szybko podbiegł przypadkowy przechodzień i zaczął mu udzielać pomocy, angażując w to kolejne znajdujące się w pobliżu osoby [...] Mąż był uderzany prosto w twarz i mocno krwawił, dobrze że znaleźli się ludzie, którzy od razu mu pomogli

- mówi w rozmowie z gazetawroclawska.pl żona poszkodowanego, który trafił już do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy. Państwo Li nie zamierzają jednak zostawić tej sprawy. Już zgłosili się na komisariat na ul. Ślężnej, ale tam odesłano ich na Trzemeską, tłumacząc, że to nie ich rejon. Małżeństwo zamierza jednak wybrać się na kolejny komisariat i jak najszybciej zgłosić przestępstwo.

Chensheng Li od 25 lat mieszka w Polsce i posiada też obywatelstwo naszego kraju. Ożenił się z wrocławianką i swoją przyszłość związał ze stolicą Dolnego Śląska. Co ciekawe, jak przypomina portal, w przeszłości został nawet nagrodzony przez byłego już prezydenta Rafała Dutkiewicza "za promowanie Wrocławia jako miasta przyjaznego obcokrajowcom".

RadioZET.pl/gazetawroclawska.pl