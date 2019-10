Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Policjanci podkreślają, że sytuacja mogła się zakończyć bardzo groźnie. 21-latek został zatrzymany w godzinach porannych w okolicach Osobowic. Zdaniem funkcjonariuszy – mężczyzna wyglądał na zagubionego i zachowywał się nielogicznie.

– Wyraźnie wymagał opieki. Nie wiedział gdzie jest, co się z nim dzieje, a nawet jaka jest pora dnia. Twierdził za to, że "jest na bombie", "drzewa się przed nim kłaniają", a on "jest w świecie Narnii" – informuje Onet Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

– Można było wywnioskować, że 21-latek jest pod wpływem środków psychoaktywnych. Potwierdził to później sam podejrzany, który przyznał, że zażywał narkotyki. Funkcjonariusze ujawnili przy nim kilka porcji marihuany – dodaje.

Policja zwraca uwagę, że 21-latek mógł w każdej chwili spowodować zagrożenie dla siebie i innych. W tym przypadku na szczęście nie doszło do żadnego wypadku.

RadioZET.pl/ Onet.pl