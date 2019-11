Do ogromnej tragedii doszło około godziny 12.00 we wtorek. We Wrocławiu, na ulicy Rogowskiej potrącony został niepełnosprawny mężczyzna poruszający się o kulach. Niestety, przechodzień nie przeżył wypadku. Nie wiadomo też, jak się nazywał i ile miał lat – nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów.