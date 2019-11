1500 ludzi z Wrocławia i okolic dostało nocą wezwania do 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia - podaje ''Gazeta Wrocławska''. Zignorowanie wezwania będzie wiązać się z konsekwencjami.

10. Wrocławski Pułk Dowodzenia przy ulicy Trzmielowickiej w Leśnicy w trybie natychmiastowego zorganizował ćwiczenia rezerwistów. Wezwania do stawiennictwa dostarczane były przez kuriera w nocy z wtorku na środę i w środę rano - podaje ''Gazeta Wrocławska''.

- Do moich rodziców przyszli o godzinie 2:15, ponieważ tam jest mój adres zameldowania. Panowie dobijali się do drzwi, bo rodzice spali. Wystraszyli się, kiedy ktoś zaczął w środku nocy pytać o mnie. Nie podpisali wezwania. Nie wiem w ogóle, o co chodzi - mówi w rozmowie z ''GW'' pan Konrad, który mieszka i prowadzi jednoosobową firmę w Warszawie.

Major Mieczysław Błażejewski z 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia zapewnia, że mobilizacja rezerwistów to standardowa procedura. Czwartkowe ćwiczenia miały mieć charakter jednodniowy.

RadioZET.pl/Gazeta Wrocławska