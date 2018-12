Kameruńczyk zaatakowany w centrum Wrocławia. Napastnik pobił go i zniszczył mu auto

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do zdarzenia doszło w lipcu tego roku. Wówczas do mężczyzny przebywającego w jednym z lokali w centrum Wrocławia podszedł 26-latek i zaczął być agresywny – poinformował w środę PAP st. sierż. Dariusz Rajski z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. „Mężczyzna znieważył obcokrajowca i go pobił. Po wyjściu z lokalu zniszczył również należący do cudzoziemca samochód osobowy” – powiedział Rajski.

Dodał, że policjanci wydziału kryminalnego wrocławskiej komendy po wielu czynnościach operacyjnych wytypowali sprawcę ataku. „Mężczyzna był trudno uchwytny, posiadał różne adresy, ale to nie przeszkodziło kryminalnym w skutecznym namierzeniu 26-latka” – powiedział.

Funkcjonariusze ostatecznie zatrzymali mężczyznę w Krakowie, w mieszkaniu na osiedlu Kurdwanów.

Mężczyzna początkowo nie przyznawał się do popełnienia tego czynu i zasłaniał się niepamięcią. Zgromadzony jednak w tej sprawie przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. 26-latek odpowie za znieważenie w związku ze stosowaniem przemocy na tle narodowościowym, a także za zniszczenie mienia.

RadioZET.pl/PAP/BM