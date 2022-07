Postrzelił 8-latka w okolice serca i uciekł. Nowe, zaskakujące fakty

Do postrzelenia 8-latka w okolice serca doszło w piątek 15 lipca, po południu. Na terenie podwórka u zbiegu ulic Prądzyńskiego i Łukasińskiego we Wrocławiu, na którym bawiły się dzieci, 23-letni mężczyzna strzelał z pistoletu pneumatycznego w kierunku wiaty śmietnikowej.

Jeden z pocisków trafił 8-letniego chłopca w okolice lewej górnej części klatki piersiowej. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu.

Postrzelił 8-latka w okolice serca. Zaskakująca decyzja sądu

Ranny chłopiec został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu na Oddział Chirurgii Dziecięcej. - W badaniu TK klatki piersiowej ujawniono ciało metaliczne na wysokości 3 żebra. W znieczuleniu ogólnym usunięto śrut. Po zabiegu stan pacjenta był dobry i został on wypisany ze szpitala w dniu 17 lipca – powiedziała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Dziewońska.

Rzeczniczka przekazała, że w poniedziałek sąd na wniosek prokuratury przesłuchał chłopca przy udziale psychologa. Sporządzono również opinię balistyczną i opinię dotyczącą stopnia obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego, a także wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec Damiana B. i przesłuchano go w charakterze podejrzanego.

Prokuratura wnioskowała o areszt dla Damiana B. z uwagi na obawę matactwa procesowego zagrażającą ze strony podejrzanego. - Tylko izolacyjny środek zapobiegawczy zabezpieczy dalszy tok postępowania przygotowawczego – przekazała prok. Dziewońska.

Sąd we Wrocławiu zdecydował jednak we wtorek o zastosowaniu wobec podejrzanego łagodniejszych środków zapobiegawczych. Podejrzany ma dozór policji, zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym i świadkami oraz zakaz posiadania wszelkiego rodzaju broni.

