Potrącił pieszą na "pasach", porzucił auto i uciekł. Ciążył na nim wyrok

Policjanci z Wrocławia zatrzymali kierowcę, który 29 listopada potrącił na pasach pieszą, porzucił auto, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że 30-latek miał zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Grozi mu kolejne pięć lat odsiadki.

Policja z Wrocławia zatrzymała 30-latka, który kierując samochodem audi na brytyjskich tablicach rejestracyjnych potrącił na przejściu dla pieszych nieopodal Stawu Królewieckiego 31-letnią kobietę.

Potrącona piesza w poważnym stanie trafiła do szpitala. Jej życie ratowali inni kierowcy, którzy zatrzymali się niedługo po wypadku. Jego sprawca porzucił swój pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Oględziny auta potwierdziły fakt, że mógł brać udział w wypadku.

Wrocław. Potrącił pieszą, porzucił auto i uciekł. Ciążył na nim wyrok

Kryminalni ustalili, że mężczyzna ukrywa się w jednym z mieszkań na ternie Wrocławia. "Sprawdzenia wykazały też, że jest on osobą poszukiwaną w celu odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności oraz posiada aktywny zakaz prowadzeni pojazdów" – przekazał w komunikacie aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak z KMP we Wrocławiu.

Zatrzymanie sprawcy okazało się kwestią czasu. "Nastąpiło z zaskoczenia. 30-latek nie krył zdziwienia, gdy zobaczył policjantów w drzwiach. Początkowo nie chciał przyznać się do zarzucanego mu czynu, ale obszerny materiał dowodowy, dał podstawę do przestawienia mężczyźnie zarzutów m.in. naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu i spowodowania wypadku drogowego, a także prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego przez sąd zakazu oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanej" – opisał Łukasz Dutkowiak.

Podejrzany został po decyzji sądu osadzony w areszcie. Grozi mu kolejny wyrok więzienia - do pięciu lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/KMP we Wrocławiu