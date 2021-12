Szef jednej z wrocławskich firm potrącił 41-letniemu pracownikowi sporą kwotę z powodu szkód, jakie rzekomo spowodował w mieniu przedsiębiorstwa. Wywiązała się kłótnia. Pracownik chwycił pieniądze leżące na biurku, a gdy szef próbował mu je wyrwać, 41-latek pogryzł go po rękach.

W jednej z wrocławskich firm 34-letni szef został pogryziony przez 41-letniego pracownika. Obrażenia były na tyle poważne, że poszkodowany trafił do szpitala.

Policja ustaliła, że między mężczyznami doszło do kłótni o wysokość wynagrodzenia pracownika. – 41-letni wrocławianin pojawił się u swojego przełożonego po odbiór wynagrodzenia, a gdy usłyszał, że zostanie mu potrącona spora kwota, która wiązała się z koniecznością naprawy szkód jakie spowodował on w mieniu przedsiębiorstwa, zabrał plik pieniędzy z biurka szefa – powiedział sierżant sztabowy Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, cytowany przez portal Strajk.eu.

Wrocław. Pracownik pogryzł szefa, bo potrącił mu z pensji

Przedsiębiorca próbował wyrwać pracownikowi pieniądze. Broniący się przed tym 41-latek pogryzł szefa po dłoniach i przedramionach. Pracownik opuścił biuro, a szef wezwał policję. Funkcjonariusze pojechali do domu 41-latka, aby przesłuchać go ws. zajścia.

- Nie był zaskoczony, gdy otworzył drzwi i zastał przed nimi nieumundurowanych policjantów. Oddał skradzione pieniądze i potwierdził wersję swojego pracodawcy i naocznych świadków - przyznał Jarząb w rozmowie z TVN24. Pracownik trafił do aresztu. Śledczy postawili mu zarzut kradzieży rozbójniczej. Sąd objął podejrzanego dozorem policji i zakazał opuszczania kraju.

