Przebrani sprawcy napadli na pracownicę Sejmiku Dolnośląskiego. "Wokół szyi owinęli taśmę"

Do zdarzenia doszło w piątek ok. godz. 7. Pod dom szefowej kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego we Wrocławiu podjechał samochód marki Volkswagen z francuskimi numerami rejestracyjnymi. Wysiadło z niego trzech mężczyzn przebranych w stroje pracowników budowy.

Napad na urzędniczkę Sejmiku Dolnośląskiego. Policja potwierdza

Napastnicy weszli do budynku i obezwładnili 49-latkę, a wokół jej szyi owinęli taśmę. Kobieta próbowała się bronić, w trakcie przepychanki miała zranić jednego z agresorów. O sprawie jako pierwszy poinformował portal rmf24.pl.

Incydent potwierdził w rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą" nadkom. Kamil Rynkiewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Nie chciał zdradził szczegółowego przebiegu zdarzenia, zapewnił jednak, ze nikt w nim nie ucierpiał.

Jak dodał funkcjonariusz, napastnicy uciekli. Zostali spłoszeni przez jednego z domowników, który miał wracać ze spaceru z psem.

RadioZET.pl/wroclaw.wyborcza.pl