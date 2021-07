Sanitariusz pod wpływem narkotyków woził w karetce martwą pacjentkę

Sprawa dotyczy jednego z zespołów transportu sanitarnego, realizowanego przez jedną z prywatnych firm medycznych. Do zdarzenia miało dojść w czwartek w godzinach popołudniowych i wieczornych. Karetka transportowała pacjentkę z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Pacjentka prawdopodobnie zmarła w trakcie transportu.

Sanitariusze mieli próbować kilka razy przekazać pacjentkę do różnych izb przyjęć szpitala przy ul. Koszarowej. Pierwszy raz ok. godz. 14:00, ale ponieważ nie mieli ze sobą dokumentacji medycznej kobiety, lekarze pacjentki nie zbadali, nawet jej nie widzieli.

Sanitariusz pod wpływem narkotyków jeździł po Wrocławiu

Sanitariusze ponownie przyjechali z pacjentką ponad godzinę później. Wówczas lekarze stwierdzili jej zgon. - Ze względów formalnych, transport został odesłany do jednostki macierzystej - mówi nam Urszula Małecka, rzeczniczka szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Jednak po kilku godzinach zespół sanitarny - z martwą pacjentką - wrócił do tego samego szpitala ponownie. Tym razem do innej izby przyjęć. Na miejsce została wezwana policja. Okazało się, że jeden z sanitariuszy tego transportu był pod wpływem narkotyków, a więcej narkotyków miał w domu.

- Przy mężczyźnie jak i w jego miejscu zamieszkania policjanci ujawnili środku odurzające w ilości kilkuset porcji handlowych - zdradza Radiu ZET Krzysztof Marcjan z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. 31-latek został zatrzymany.

Sprawę wyjaśniają policja oraz prokuratura. Jak dowiaduje się Radio ZET, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej pracuje wewnętrzna komisja, która wyjaśnia tę sprawę. Niewykluczone, że szpital rozwiąże umowę z firmą na transport międzyszpitalny.

Radio ZET