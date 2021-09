Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuję kolejną sprawę śmierci po interwencji policji we Wrocławiu. Chodzi o Łukasza Łągiewkę, który zmarł kilka godzin po siłowym wejściu policji do jego mieszkania. Na numer alarmowy 112 zadzwonił jego ojciec, bo obawiał się, że cierpiący na depresję 29-letni syn może popełnić samobójstwo. "Gazeta Wyborcza" dotarła do nagrania, z którego wynika, że mężczyzna był duszony w trakcie interwencji.