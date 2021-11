Rodzice bliźniąt zmarłych na porodówce szpitala we Wrocławiu walczą o sprawiedliwy wyrok w sprawie o odszkodowanie. Domagają się z tego tytułu od Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 3 milionów złotych. Sprawa na dobre utknęła jednak w sądzie – kilka zespołów biegłych odmówiło zajęcia się nią. – Domagamy się sprawiedliwości. Chcemy mieć poczucie, że strata dzieci i kalectwo żony, spotka się ze sprawiedliwym rozstrzygnięciem – powiedział ojciec zmarłych bliźniąt.

Do dramatu doszło w 2011 roku. W trakcie porodu bliźniąt jedno z dzieci zmarło w łonie matki, kolejne przeżyło po urodzeniu zaledwie kilkadziesiąt minut. W sprawie oskarżonych zostało trzech lekarzy. Skazani zostali dwaj: zastępca szefa kliniki i lekarz prowadzący ciążę bliźniaczą.

Niedoszła matka w wyniku powikłań doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wraz z mężem walczą przez lata o gigantyczne odszkodowanie.

Śmierć bliźniąt na porodówce. Do odszkodowania daleka droga

Sąd Okręgowy we Wrocławiu tłumaczył, że przez blisko dwa lata trzeba było czekać na uprawomocnienie się wyroku karnego, potem kilka zespołów biegłych odmówiło zajęcia się sprawą o odszkodowanie. Rzeczniczka Sądu Okręgowego Sylwia Jastrzemska powiedziała w Radiu Wrocław, że sąd cywilny musiał czekać prawie dwa lata. Ostatecznie udało się powołać biegłego ginekologa, ale nastąpiło to dopiero we wrześniu tego roku.

– Akta zostały wysłane biegłemu we wrześniu tego roku. Oświadczył, że potrzebuje minimum sześć miesięcy na przeanalizowanie wielu tomów akt prawnych, ponieważ sprawa jest skomplikowana – powiedziała Radiu Wrocław rzeczniczka sądu.

Sąd oczekuje na sporządzenie opinii, co, jak wynika z zapowiedzi rzeczniczki, zajmie co najmniej kolejnych kilka miesięcy. 10 lat po tragedii końca sprawy nie widać. – Domagamy się sprawiedliwości. Chcemy mieć poczucie, że strata dzieci i kalectwo żony, spotka się ze sprawiedliwym rozstrzygnięciem. I by te wyrok był na tyle istotny, by takie rzeczy już się nie wydarzyły – powiedział rozgłośni poszkodowany mąż i ojciec zmarłych bliźniąt.

