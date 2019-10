Do dramatycznego wypadku doszło w sobotę, około godziny 23.00. Na alei Karkonoskiej we Wrocławiu zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe.

W wyniku wypadku, który miał miejsce we Wrocławiu, zginęła jedna osobna.

Jedna osoba zginęła mimo reanimacji

Około godziny 23.00 doszło tam do zderzenia osobowego samochodu marki Peugeot z Toyotą. W zdarzeniu, śmierć poniosła jedna osoba. Był to jeden z kierowców. Pomimo podjętej jeszcze na miejscu wypadku reanimacji, nie udało się go uratować.

Drugi kierowca został poważnie ranny. Przetransportowano go do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji i prokuratury, do zderzenia doszło gdy kierowca Peugeota wyjechał na drogę z ulicy podporządkowanej.

RadioZET.pl/krakow.wyborcza.pl