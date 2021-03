Niezwykłego odkrycia dokonali w środę podczas remontu torowiska przy ul. Złotoryjskiej we Wrocławiu pracownicy MPK. W ziemi odkryto trumny i ludzkie szczątki. Na miejscu budowy pracowali policyjni technicy i prokurator.

Niezwykłe odkrycie podczas remontu torów we Wrocławiu. "W środę 17 marca w godzinach popołudniowych, podczas prowadzenia prac przy ulicy Złotoryjskiej, odkryliśmy pod remontowanym torowiskiem kilka trumien. Aby ich nie zbezcześcić, natychmiast wstrzymaliśmy prace i poinformowaliśmy o zaistniałej sytuacji odpowiednie służby, którym oddaliśmy teren do dyspozycji" - poinformował w komunikacie PAP prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

Wrocław. Trumny i ludzkie szczątki odkryte podczas remontu torów

- To może być cmentarz. Na razie odkryliśmy siedem trumien w dwóch rzędach, dlatego wygląda to na zorganizowane miejsce pochówku. Widziałem też część czaszki. Policja jest na miejscu, czekają na prokuratora, który zadecyduje co dalej - poinformował Krzysztof Balawejder, cytowany przez wp.pl. Jak podaje portal, powołując się na doniesienia historyków, przed II wojną światową w tym rejonie funkcjonował neorenesansowy kościół luterański pod wezwaniem św. Pawła.

Sierżant Krzysztof Marcjan z wrocławskiej policji poinformował, że na miejscu budowy pracują już policyjni technicy oraz prokurator. - Potwierdzam, że ujawniono tam ludzkie szczątki i nasi technicy je zabezpieczają pod nadzorem prokuratora. O innych szczegółach będziemy informować po całkowitym zabezpieczeniu terenu budowy i zakończeniu czynności - dodał policjant.

Rzecznik MPK Bartosz Naskręski przekazał, że trwająca przebudowa torowiska tramwajowego przy ul. Złotoryjskiej według planu miała się zakończyć na przełomie marca i kwietnia. Pracownicy MPK wrócą na plac budowy, gdy tylko firma otrzyma decyzję, że zakończyły się prace służb i można będzie wznowić roboty torowe.

fot. JAROSLAW JAKUBCZAK/ POLSKA PRESS/Polska Press/East News

fot. JAROSLAW JAKUBCZAK/ POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/wp.pl