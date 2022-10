W ruch poszły broń i siekiera. Sceny jak z filmu akcji na stacji paliw

Na jednej ze stacji paliw na terenie wrocławskiego Grabiszyna doszło do awantury między kierowcami. Jeden z mężczyzn wyjął przedmiot przypominający broń palną, a drugi siekierę.

Na stacji benzynowej we wrocławskiej dzielnicy Grabiszyn doszło do scen jak z filmu kryminalnego. Kierowca busa miał zajechać drogę innemu klientowi stacji, co rozwścieczyło mężczyznę. Wyciągnął przedmiot przypominający broń i groził nim kierowcy busa. Tamten nie pozostał mu dłużny i wyciągnął z samochodu siekierę.

Awantura została zarejestrowana przez kamery monitoringu, więc policjanci szybko ustalili dane personalne uczestników zajścia. Kryminalnymi z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek zatrzymali mężczyznę, który groził kierowcy busa bronią. Odpowie nie tylko za groźby karalne, ale także za posiadanie środków odurzających, które znaleźli przy nim funkcjonariusze. W związku z tym 44-letniemu mieszańcowi Wrocławia grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Charakter, w jakim wystąpił drugi ze sprawców jest badany przez śledczych. Najprawdopodobniej zostanie przedstawiony mu zarzut z tego samego artykułu, jaki już usłyszał jego kolega. Wrocławscy policjanci przyznają, że do takich awantur bardzo często dochodzi na ulicach Wrocławia i apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o cierpliwość oraz wzajemny szacunek.

