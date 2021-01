Policja z Wrocławia zatrzymała mężczyznę, który wlał psu do pyszczka całą butelkę żrącego płynu. Marcin W. ukrywał się kilkanaście dni. Dzisiaj ma usłyszeć zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami - ustaliła reporterka Radia ZET, Grażyna Wiatr.

Wrocławscy śledczy zatrzymali mężczyznę, podejrzewanego o poparzenie psa. Marcin W. miał wlać do pyszczka psa środek żrący.

Mężczyzna ukrywał się kilkanaście dni. Dziś ma usłyszeć zarzuty za znęcanie się nad zwierzętami - ustaliła reporterka Radia ZET Grażyna Wiatr.

Wrocław. Wlał psu do pyszczka żrący płyn. Jest w rękach policji

Marcin W. miał wlać do pyska suczki Zizi prawie całą butelkę środka przeznaczonego do czyszczenia toalet. Był pod wpływem alkoholu. Jego partnerki i równocześnie właścicielki psa nie było wtedy w domu. Ostatecznie kobieta zrzekła się praw do suczki.

Psem zajęła się Fundacja Centaurus i złożyła zawiadomienie do prokuratury. Suczka Zizi ma rozległe poparzenia wewnętrzne, ale weterynarzom udało się ją uratować.

RadioZET/RadioZET.pl