Przed sądem we Wrocławiu ruszył proces Marcina W., oskarżonego o znęcanie się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Miał wlać czworonogowi żrący środek do czyszczenia toalet. "Domagamy się najwyższej możliwej kary" – przekazał Radiu ZET oskarżyciel posiłkowy z fundacji Centaurus, która zajęła się okaleczonym zwierzęciem.

Do znęcania się nad psem doszło w styczniu tego roku. Mężczyzna miał wlać środek do czyszczenia toalet do pyska. Zszokowana takim obrotem spraw partnerka powiadomiła o sprawie weterynarzy.

Po blisko sześciu miesiącach we Wrocławiu ruszył proces w tej sprawie. Jak podała reporterka Radia ZET, sąsiedzi oskarżonego zeznali, że mężczyzna pod nieobecność partnerki, właścicielki psa, mógł znęcać się nad zwierzęciem już wcześniej.

Czworonóg z dramatycznie poparzonymi wnętrznościami trafił do weterynarzy pod koniec stycznia. Oskarżony ukrywał się przez kilka dni, po zatrzymaniu został aresztowany.

- Nastawiamy się na najwyższy wyrok, jaki może być. Nie odpuścimy tej sprawy, chodzi w niej o znęcanie ze szczególnym okrucieństwem – powiedział Radiu ZET Norbert Ziemlicki z fundacji Centaurus, która zajęła się psem i występuje w sądzie jako oskarżyciel posiłkowy. Marcin W. nie przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

