Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę późnym wieczorem we Wrocławiu. Mercedes zderzył się z mazdą. Poszkodowani wezwali pomoc, jednak na próżno czekali na ratowników. Po ponad dwóch godzinach zmuszeni byli sami pojechać do szpitala - informuje "Gazeta Wrocławska".