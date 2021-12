Wstrząs w kopalni Bielszowice. Nie ma kontaktu z dwoma górnikami

Po wstrząsie w kopalni Bielszowice w wyrobisku, w którym poszukiwani są dwaj górnicy doszło do zawału skał na odcinku kilkudziesięciu metrów – wynika z informacji Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego (CSRG). Ratownicy starają się dotrzeć do zaginionych, przebierając gruzowisko.

Do wstrząsu w tzw. ruchu Bielszowice - części należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej - doszło w sobotę przed godziną 9 w rejonie jednej ze ścian 780 metrów pod ziemią. Jego magnituda wyniosła ok. 2,5 – podał rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski.

Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski przekazał, że magnituda wstrząsu wyniosła ok. 2,5. Akcję ratowniczą rozpoczęto około godziny 9.30. – Po wstrząsie z dwiema osobami przebywającymi w tamtym rejonie nie ma kontaktu, jest ogłoszona akcja. Na miejscu są ratownicy z kopalni, zostali też powiadomieni ratownicy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego – dodał.

W zagrożonym rejonie było siedmiu górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne. Nie było tam prowadzone wydobycie. – Po wstrząsie pięciu górników bezpiecznie się wycofało, nie odnieśli obrażeń. Dwie osoby są nadal poszukiwane, nie ma z nimi kontaktu – potwierdził Głogowski.

Akcję ratowniczą rozpoczęto około 9.30. Na miejscu są zastępy ratownicze z okolicznych kopalń i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Nie wiadomo na razie czy po wstrząsie w kopalnianych wyrobiskach doszło do zawału i czy atmosfera w rejonie wypadku jest zdatna do oddychania. – Ratownicy docierają do rejonu, w którym doszło do wstrząsu. Myślę, że w ciągu godziny powinni poinformować sztab akcji, jak wygląda sytuacja na dole – dodał rzecznik PGG. Zaginieni górnicy to dwaj ślusarze. PGG nie podaje więcej szczegółów na ich temat, wcześniej o ich poszukiwaniu muszą zostać powiadomione rodziny.

RadioZET.pl/PAP