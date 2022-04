Wstrząs w kopalni Borynia-Zofiówka. Utracono kontakt z 10 pracownikami

W kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka o godzinie 3.40 doszło do "wstrząsu wysokoenergetycznego połączonego z intensywnym wypływem metanu". Utracono kontakt z 10 pracownikami.

"W rejonie wypadku było 62 pracowników, 52 z nich wyszło o własnych siłach. (...) Trwa akcja ratownicza" - przekazała JSW. – Akcję prowadzi 6 zastępów i 30 ratowników – powiedział PAP rzecznik prasowy JSW Sławomir Starzyński.

Wstrząs w kopalni Borynia-Zofiówka

To kolejny wypadek w polskich kopalniach w ostatnich dniach. W środę kwadrans po północy w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do wybuchu i zapalenia metanu. Zgodnie z informacjami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do której należy zakład, w rejonie prowadzącej wydobycie ściany N-6 na poziomie 1000 metrów było 42 pracowników. W czasie, gdy akcję prowadziły dwa zastępy ratowników, poszukujące trzech pracowników, doszło do wtórnego wybuchu. Według JSW obie eksplozje dzieliły niespełna trzy godziny.

W czwartek doszło do serii wybuchów w trakcie akcji ratowniczej. Sztab zdecydował o odstąpieniu od akcji poszukiwawczej siedmiu zaginionych górników i o izolowaniu tej części kopalni, żeby nie zagrażała ludziom w pozostałej części zakładu. Dotąd potwierdzono śmierć pięciu ofiar katastrofy. Do czasu kolejnych, czwartkowych wybuchów sześć osób było w ciężkim stanie. Kilkunastu pracowników było lżej rannych.

RadioZET.pl/PAP