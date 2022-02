Potężny wstrząs w kopalni na Śląsku. Najciężej poszkodowany górnik przeszedł operację

Górnicy poszkodowani wskutek wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła trafili do szpitali w Sosnowcu i Katowicach – poinformował we wtorek rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia, Tomasz Głogowski. Jeden z nich był we wtorek rano operowany w szpitalu w Sosnowcu; dwaj pozostali przechodzili badania na oddziale ratunkowym szpitala w Katowicach - podała PGG.