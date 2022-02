Wstrząs w kopalni, poszkodowani górnicy. "Nie mamy informacji o ich stanie"

Jak poinformował rzecznik PGG, wstrząs miał miejsce ok. godz. 20.40 w pokładzie 510/3 w rejonie ściany 04AW kopalni Mysłowice-Wesoła. Kopalniane służby obliczyły jego energię na 4*10^7 J (dżula). Odpowiada to magnitudzie ok. 3,05 (i oznacza 3,05 stopnia w tzw. skali Richtera).

- Na teraz wiemy o trzech górnikach poszkodowanych. Jest z nimi kontakt w ten sposób, że z jednym z nich jest kontakt telefoniczny, a górnik ten widzi dwóch pozostałych. Na razie nie mamy informacji o ich stanie – przekazał Głogowski. - Rozpoczęła się akcja ratownicza - dodał.

Z pierwszych danych Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (European-Mediterranean Seismological Centre – EMSC) wynikało, że magnituda wstrząsu odnotowanego o godz. 20.34. wyniosła 3,4 (oznacza to 3,4 stopnia w tzw. skali Richtera). Wstrząs odczuli mieszkańcy centralnej części woj. śląskiego.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii. Ze względu na różne warunki geologiczne niektóre wstrząsy są bardziej odczuwane na powierzchni, inne mniej. Większość nie zagraża bezpośrednio górnikom i mieszkańcom terenów górniczych. Wstrząsy wywołujące skutki są kwalifikowane są tąpnięcia.

Najsilniejsze wstrząsy są związane z wyrównaniem naprężeń w ziemi wywołanych kumulowaniem się wpływów eksploatacji górniczej i naprężeń naturalnych. Występują głównie tam, gdzie są uskoki tektoniczne.

RadioZET.pl/ Mateusz Babak (PAP)