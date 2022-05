Wstrząsająca zbrodnia. Zabił swoją matkę i owinął jej ciało w folię malarską

Do zabójstwa Barbary B. miało dojść 3 sierpnia 2021 roku w jej mieszkaniu przy ul. Kościuszki w Giżycku. Według ustaleń prokuratora kobieta mieszkała tam tylko razem z synem Piotrem B. Wcześniej mieszkał z nimi także Kamil B. – drugi syn Barbary B. i młodszy brat Piotra.

Chłopak w wyniku pobicia zmarł w 2013 roku. To zdarzenie miało odcisnąć piętno zarówno na matce, jak i starszym synu. Oboje zaczęli nadużywać alkoholu, przy czym Piotr B. po wypiciu stawał się agresywny, wszczynał w domu awantury oraz stosował wobec matki przemoc psychiczną i fizyczną. Feralnej nocy z 3 na 4 sierpnia 2021 roku kobieta i jej syn znajdowali się pod wpływem alkoholu. W domu byli sami. Oskarżony miał wówczas najpierw pobić Barbarę B., uderzając ją pięściami i nogami po całym ciele, a następnie udusić.

Giżycko. Zabił swoją matkę i zbezcześcił jej zwłoki

Zdaniem śledczych oskarżony po dokonaniu zabójstwa poszedł spać, a następnego dnia nie poinformował organów ścigania o śmierci matki. Zamiast tego owinął ciało kobiety w folię malarską, po czym przełożył do wanny i przykrył stertą rzeczy, znieważając tym samym jej zwłoki.

7 sierpnia 2021 roku policja otrzymała telefoniczne zawiadomienie, że w łazience w jednym z mieszkań w Giżycku mogą znajdować się zwłoki kobiety zabitej przez syna. Funkcjonariusze pod wskazanym adresem znaleźli ciało Barbary B. Jeszcze tego samego dnia policjanci zadecydowali o zatrzymaniu Piotra B.

Prokuratura Rejonowa w Giżycku w grudniu ubiegłego roku przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi B. oskarżonemu o znęcanie się i zabójstwo swojej matki Barbary B., a także znieważenie jej zwłok. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 15 lat pozbawienia wolności.

RadioZET.pl/PAP