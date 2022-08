Nieoficjalnie: Polska dołączy do koalicji państw UE. "Jesteśmy za totalną izolacją Rosji"

– Zasada jest taka, że jeśli jesteśmy w Strefie Schengen, to każdy kraj ma obowiązek respektować wizy, wydane przez inne państwo, więc my jako Polska także jesteśmy do tego zobowiązani. Ta kwestia pozostaje nierozwiązana na poziomie unijnym. Zachęcamy inne państwa UE do tego, żeby podjęły kroki w celu ograniczenia takich praktyk. W najbliższych dniach w tej sprawie będziemy podejmować decyzje na szczeblu krajowym lub w gronie koalicji państw, podobnie myślących jak Polska – mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z reporterem Radia ZET.

Wstrzymanie wydawania wiz Rosjanom

– Jesteśmy w trakcie rozmów i do momentu, kiedy one się skończą, nie chciałbym podawać konkretnej listy tych państw. W kilku przypadkach, głównie państw bałtyckich, te deklaracje miały już charakter publiczny, ale w tej sprawie mowa nie tylko o państwach bałtyckich. Jesteśmy za totalną izolacją Rosji na arenie międzynarodowej, bo uważamy, że to może wpłynąć na zmianę postaw społecznych i politycznych – dodaje wiceszef MSZ.

– Jeżeli chcemy wpłynąć na postawę społeczeństwa rosyjskiego, to społeczeństwo rosyjskie musi też odczuć pewne konsekwencje polityki państwa, którą to politykę znaczna część tego społeczeństwa wspiera. Odrzucamy podejście sformułowane przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza albo byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, że poprzez dalsze wydawanie wiz Rosjanom do UE, oni może się zmienią i lepiej zrozumieją sytuację. To jest mit i mrzonka – deklaruje wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński.

Decyzję o wstrzymaniu wydawania wiz turystycznych dla obywateli Rosji podjęły już Finlandia, Estonia, Litwa i Dania. Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w Ukrainie wydawanie wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej zostało przez Polskę znacznie ograniczone. Wydawane są one w przypadkach koniecznych. Chodzi o wizy dla studentów, osób posiadających Kartę Polaka, współmałżonków obywateli Polski oraz kierowców.

