W tym roku rząd ponownie zamknie cmentarze? Minister zdrowia komentuje

Pod koniec października 2020 roku Mateusz Morawiecki poinformował, że w dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte. - Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach rzeczywiście wiele osób poniosło śmierć - tłumaczył. Dodał, że to dla niego "ogromny smutek i przygnębienie", bo też bardzo chciał odwiedzić grób swego ojca i siostry. - To jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji, ale ponieważ niesie to ze sobą ogromne ryzyko to uznałem, że tradycja jest mniej ważna niż życie - powiedział.

Zwrócił się z prośbą o powstrzymanie się od wyjazdów, również wyjazdów poza miasta, ponieważ, jak mówił "cmentarze mają być zamknięte". - To będzie też w naszym rozporządzeniu, a jak pandemia nie będzie się nasilała w drugiej połowie listopada, upewniwszy się, że nie ma dużych skupisk ludzkich będzie można odwiedzić pewnie groby - dodał.

Wszystkich Świętych 2021. Rząd ponownie zamknie cmentarze?

Jak będzie wyglądała sytuacja w listopadzie 2021 roku? Czy rząd ponownie zdecyduje się na zamknięcie cmentarzy na czas 1 i 2 listopada? Do sprawy odniósł się już minister zdrowia Adam Niedzielski. - Scenariusz, w którym cokolwiek by się zadziało negatywnego w trakcie Wszystkich Świętych jest naprawdę bardzo, bardzo mało prawdopodobny - powiedział w Radiu Plus.

- Mimo że przekraczamy taką bardziej statystyczną granicę, czyli te 1000 zakażeń dziennie, to nie jest jeszcze moment, żebyśmy myśleli o restrykcjach, myśleli tym bardziej o lockdownach - ocenił Niedzielski.

W środę 29 października 2021 roku badania potwierdziły 1234 nowe zakażeń koronawirusem, najwięcej w woj. lubelskim – 220. Zmarły 22 osoby z COVID-19 – przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 905 866 zakażeń. Zmarły 75 623 osoby z COVID-19.

RadioZET.pl