Beata Szydło apeluje do sympatyków PiS: „Musimy”

„Musimy wygrać wybory majowe, by jesienią potwierdzić mandat do rządzenia Polską” – mówi wicepremier Beata Szydło w wywiadzie dla „Sieci”. „Apeluję do naszych sympatyków – nie myślmy o wyborach do Parlament Europejskiego, jako o czymś osobnym, to element naszej wspólnej walki o zmianę Polski” – dodała.

Beata Szydło została zapytana w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, jakie są szanse, by rok 2019 r. był dla PiS powtórką z 2015 r. „Musimy i głęboko wierzę, że znowu wygramy. Mocne nowe propozycje, jak Nowa Arena Programowa, w mediach nazywane piątką Kaczyńskiego, na pewno nas do tego celu przybliżają. Na ostatniej konwencji widziałam ten sam entuzjazm, tę samą wiarę co w roku 2015. To dobry prognostyk. Ale nawet w tym kontekście nie ma mowy o euforii czy pewności zwycięstwa” – powiedziała.

W wywiadzie zwrócono uwagę, że wybory do Parlamentu Europejskiego oceniane są przez ekspertów jako najtrudniejsze dla PiS. Szydło pytana, czy też tak to ocenia, odparła, że to, które wybory będą najtrudniejsze, „to dopiero się okaże”. „Ale bez wątpienia w wyborach europejskich zadanie jawi się jako szczególne” – zaznaczyła.

„Polega nie tylko na przekonaniu Polaków do poparcia naszego programu, lecz także na przekonaniu naszych zwolenników, by poszli do urn tak samo licznie jak w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Mam wrażenie, że po ostatnich trzech latach każdy już wie, że sprawy dziejące się w polskiej polityce bardzo się łączą z tymi europejskimi. Nikt nie może mówić, że to są dwa równoległe światy” – czytamy w wywiadzie.

„Związek jest tak ścisły, że nie da się zmieniać Polski bez mocnego zaangażowania w politykę dziejącą się w Brukseli czy Strasburgu. I odwrotnie – presja stamtąd potrafi wpływać na sprawy krajowe. Apeluję więc do wszystkich naszych sympatyków – nie myślmy o wyborach do Parlamentu Europejskiego jako o czymś osobnym. To element naszej wspólnej walki o zmianę Polski. Musimy wygrać wybory majowe, by jesienią potwierdzić mandat do rządzenia Polską” – oceniła Szydło.

