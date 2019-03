Ile można zarobić w komisji wyborczej? Więcej niż dotychczas. Jest uchwała PKW

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja, a już teraz wiadomo, ile zarobią członkowie komisji wyborczych. Uchwałę w tej sprawie podjęła Państwowa Komisja Wyborcza.

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę dotyczącą wysokości diet członków komisji wyborczych, którzy będą pracować przy majowych wyborach do PE, ale też przy jesiennych wyborach do parlamentu krajowego.

Ile więc będzie można zarobić w komisji wyborczej? Okazuje się, że więcej niż przed rokiem. Dieta dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniesie 350 zł, czyli o 50 zł więcej niż podczas jesiennych wyborów samorządowych. Z kolei zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej dostanie 400 zł, a przewodniczący – 500 zł. To w stosunku do poprzedniego roku kolejno 70 zł i 120 zł więcej.

Jeszcze więcej mogą spodziewać się pracujący w rejonowych komisjach wyborczych – 600 zł. Z kolei dla członków okręgowych komisji wyborczych to 1100 zł.

„Zdajemy sobie sprawę, że dieta nie w każdym przypadku pokryje w pełni utracony zarobek czy koszty związane chociażby z dojazdem do siedziby komisji. Chcąc jednak w większym stopniu docenić trud, jaki w organizację wyborów wnoszą przewodniczący, zastępcy i członkowie obwodowych komisji wyborczych, PKW w ramach posiadanych środków przewidzianych w budżecie podniosła stawki diet o ponad 100 procent, których wysokość – co warto zaznaczyć – od kilku lat pozostawała na niezmienionym poziomie” – mówi rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Wojciech Dąbrówka.

Kiedy zgłosić się do komisji wyborczej?

Jak wynika z kalendarza wyborczego, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE można zgłaszać do piątku 26 kwietnia. Pełny skład komisji zostanie powołany najpóźniej 5 maja. A kto może się do niej zgłosić? Każda osoba, która w dniu zgłoszenia będzie miała ukończone 18 lat.

Skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany jest z wielkością obwodu głosowania. W obwodach do 1000 mieszkańców w skład komisji wyborczej powołuje się 7 osób, w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców – 9 osób, w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców – 11 osób, a w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców – 13 osób.

