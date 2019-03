Nieoficjalnie: Są pierwsze nazwiska na listach Koalicji Europejskiej. Magdalena Adamowicz jednak wystartuje do PE?

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja. Partie pracują nad skonstruowaniem list wyborczych, a negocjacje o miejsca na listach trwają. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Radia ZET, listy wyborcze Koalicji Europejskiej w majowych wyborach mogą otwierać Włodzimierz Cimoszewicz, Ewa Kopacz i Janusz Lewandowski.

Koalicja Europejska buduje listy przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. PO, Nowoczesna, PSL, SLD i Zieloni zgłosili już swoich kandydatów, teraz pracują nad ustaleniem ich miejsc na konkretnych listach.

Co wiadomo do tej pory? Z nieoficjalnych ustaleń reportera Radia ZET Łukasza Konarskiego wynika, że w Warszawie z trzeciego miejsca będzie startowała Kamila Gasiuk-Pihowicz. Z kolei „jedynką” ma być Włodzimierz Cimoszewicz. W okręgu warszawskim wciąż jest jednak kilka znaków zapytania, bo nie jest jasne, kto będzie „dwójką”. Może to być na przykład była premier Ewa Kopacz lub Michał Boni.

W rzeczywistości wciąż jeszcze trwa przymiarka Ewy Kopacz do startu z Poznania. „Ewa Kopacz jest byłym premierem. Wybierze sobie miejsce, z którego chce kandydować” – mówił pod koniec lutego w Radiu ZET Sławomir Neumann. A jeśli chodzi o poznańską „dwójkę”, mógłby nią być Leszek Miller.

Wybory do PE. Magdalena Adamowicz wystartuje z list KE?

Z kolei pomorską stawkę ma otwierać Janusz Lewandowski, były unijny komisarz ds. budżetu i programowania finansowego. Jarosław Wałęsa będzie startował z ostatniego miejsca.

„Dwójką” na Pomorzu – jak ustalił reporter Radia ZET - na 95 proc. będzie Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego prezydenta Gdańska.

W przypadku Małopolski, przeciw Beacie Szydło z Prawa i Sprawiedliwości stanie prawdopodobnie Róża Thun.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku. Listy mają być zatwierdzone pod koniec tego tygodnia.

