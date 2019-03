Schetyna ogłasza "jedynki" na listach Koalicji Europejskiej. „To naprawdę drużyna gwiazd”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Grzegorz Schetyna zapewnił, że nie ma problemów z „jedynkami” na listach Koalicji Europejskiej w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dopytywany o nazwiska, Schetyna powiedział: "Na pewno Ewa Kopacz. (...) Będziemy proponować, żeby to była Wielkopolska".

Zagłosuj Na kogo zagłosowałbyś dziś w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Koalicja Europejska PiS Wiosna Kukiz '15 Lewica Razem Konfederacja

Wśród kolejnych liderów list wymienił Jerzego Buzka, który będzie - jak powiedział Schetyna - prowadził "śląską drużynę" KE oraz Włodzimierza Cimoszewicza, który ma być "jedynką" w Warszawie "bez znaku zapytania". Na pytanie, czy Marek Belka będzie otwierał łódzką listę, Schetyna odpowiedział: "Także Marek Belka".

Premierzy na listach Koalicji Europejskiej

Jak dodał Schetyna, "będzie pięciu premierów na naszych listach (...), jestem dumny, że udało nam się taką ekipę zbudować, to naprawdę drużyna gwiazd".

Zdaniem lidera PO "największym błędem" Koalicji Europejskiej, który mogłaby ona popełnić w nadchodzących wyborach, to "pokłócić się, zdecydować się na partykularne interesy, nie myśleć o tym, czego oczekują od nas Polacy."

Schetyna zadeklarował też, że dla KE najważniejsze powinno być, by "przywrócić nadzieję i wygrać wybory, po to żeby Polska mogła wrócić do rodziny europejskiej, żebyśmy mogli znowu żyć w wolnym uśmiechniętym kraju".

RadioZET.pl/PAP/MK