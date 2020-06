Wirtualna Polska opisuje spotkanie, które miało miejsce na początku ubiegłego tygodnia. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński rozmawiał z Elżbietą Witek, którą wezwał wcześniej osobiście. Osoby dobrze poinformowane twierdzą, że to nie była przyjemna konwersacja.

W tamtym momencie ustawa dotycząca organizacji wyborów prezydenckich leżała wciąż w Senacie, który dopiero tydzień później miał ją ostatecznie procedować. Z kolei dwoje wicemarszałków - Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy i Michał Kamiński z PSL - złożyło poprawkę, wedle której ustawa o wyborach weszłaby w życie dopiero 6 sierpnia, w dzień zakończenia kadencji Andrzeja Dudy.

WP: Kaczyński miał ostrą rozmowę z Witek

Wynikało z tego, że przynajmniej część opozycji chciałaby przenieść głosowanie na jesień (tłumacząc się niekonstytucyjnością obecnego procesu wyborczego), co wprowadziło popłoch w szeregach PiS. Ostatecznie, jak wiemy, poprawkę wycofano, opublikowano także uchwałę PKW. Senat "wypuścił" projekt, a Sejm we wtorek zajął się senackimi poprawkami. Cofnijmy się jednak znów o tydzień.

Marszałek Sejmu dała się zdominować przez marszałka Grodzkiego. Prezes Kaczyński był wściekły. Wybory 10 maja się nie odbyły. Gdyby głosowanie było, prezydent Andrzej Duda miałby zapewnioną drugą kadencję. A teraz zaczęto dyskutować o tym, że wybory w ogóle miałyby się odbyć po 6 sierpnia i głowę państwa mógłby zastąpić marszałek Senatu [...] Rozmowa trwała kilkanaście minut i nie należała do najmilszych

- mówi w rozmowie z Wirtualną Polską anonimowy rozmówca z otoczenia kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal, Witek miała od Kaczyńskiego "że sobie nie radzi i nie reaguje na to, co robi Senat".

Wybory 2020. PiS chce głosowania jeszcze w czerwcu

Przypomnijmy, że po tym spotkaniu Witek zwołała konferencję prasową, na której ogłosiła, że "została oszukana" przez Tomasza Grodzkiego i że przetrzymywanie ustawy w Senacie to "działanie na szkodę państwa". - Apeluję do marszałka Senatu, by przywołał do porządku senatorów. Można w Senacie przyjąć ustawę ws. wyborów prezydenckich jeszcze w tym tygodniu; proszę nie opóźniać prac nad nią - mówiła wówczas.

W odpowiedzi Grodzki... zapowiedział, że zwoła posiedzenie Senatu na następny tydzień (czyli obecny). Wywołało to po raz kolejny wściekłość w obozie Zjednoczonej Prawicy. Konferencję prasową zorganizowali wówczas Kaczyński, a także partii koalicyjnych: Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Cała trójka wyjaśniała, że ustawę należy przyjąć jak najszybciej, a wybory muszą odbyć się przed upływem obecnej kadencji Dudy.

Nie ma innej możliwości przeprowadzenia zmian. Ci którzy to proponują sieją zamęt i za nic mają Konstytucję, choć się na nią powołują - oświadczył wówczas prezes PiS. Dodał, że terminem wyborów powinien być 28 czerwca.

