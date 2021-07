Wybuch chemikaliów w Leverkusen. Toksyczna chmura wędruje nad Polskę

W Leverkusen doszło we wtorek do eksplozji i pożaru w parku przemysłowym, w którym mieszczą się zakłady chemiczne. Najnowszy bilans mówi o dwóch ofiarach śmiertelnych. Istnieje zagrożenie, że w czasie pożaru mogło dojść do rozprzestrzenienia się szkodliwych węglowodorów aromatycznych. Chmura z Niemiec kieruje się obecnie w stronę Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że dotrze w okolice Szczecina między godziną 7 a 9.