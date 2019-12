Przerażający wniosek wyłania się po katastrofie budynku wielorodzinnego w Szczyrku. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej stwierdził, że nie ma tygodnia, by strażacy nie byli wzywani do uszkodzonych gazociągów.

Wybuch gazu w domu przy ulicy Leszczynowej 6 wstrząsnął Szczyrkiem i całą Polską. Z katastrofy nie wyszło osiem osób, w tym szanowana rodzina, zarządzająca tamtejszym stokiem narciarskim.

Do eksplozji doszło w trakcie działań firmy budowlanej, która wykonywała przewiert. Zapewne doszło do uszkodzenia gazociągu. Przyczyna wybuchu nie została do tej pory oficjalnie potwierdzona.

Po koszmarnym zdarzeniu płyną równie fatalne wnioski. Rzecznik KG PSP powiedział, że strażacy regularnie jeżdżą na interwencje związane z uszkodzonymi gazociągami.

Nie ma tygodnia w Polsce, by podczas prowadzonych prac, dany sprzęt nie uszkodził gazociągu. To jest bardzo niepokojące. Takie zdarzenia, do których doszło w Szczyrku, niestety zdarzają się jeszcze w dalszym ciągu zbyt często Paweł Frątczak, rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) przekazała PAP, że możliwą przyczyną wybuchu było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System. Wykonawcy prac odnieśli się do sprawy w specjalnym oświadczeniu.

Rzecznik Straży Pożarnej: Zawiódł czynnik ludzki

Zdaniem Frątczaka kluczowe okazać się mogło, niestety, po raz kolejny w podobnych sprawach, ludzkie niedopatrzenie.

Najprawdopodobniej, niezależnie od przyczyny, która zostanie ustalona przez policję i prokuraturę, tutaj zawiódł czynnik ludzki. Niestety, nagminnie są łamane przepisy i niezależnie od rodzaju tych prac, które są wykonywane, bardzo często zdarza się w Polsce, że nie ma określonej dokumentacji, nie ma określonych zgód rzecznik KG PSP, dla TVP Info

Zaznaczył, że podobnych katastrof na skutek wybuchu gazu odnotowuje się w Polsce po kilkadziesiąt rocznie.

Śledztwo w sprawie katastrofy wszczęła Prokuratura Okręgowa w Bielsku Białej.

