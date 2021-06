Wybuch gazu na budowie Zakopianki. Jedna osoba została ranna

Na placu budowy tzw. nowej Zakopianki doszło do eksplozji gazu. Jedna osoba została ranna. Ruch został zablokowany, policja kieruje kierowców na objazdy.

Na budowie nowej Zakopianki na odcinku Klikuszowa Rabka Zdrój został uszkodzony główny gazociąg. Z tego powodu zamknięta została dla ruchu w obu kierunkach Zakopianka na odcinku Rabka - Klikuszowa - informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na informacje drogowej GDDKiA.

Wybuch na budowie Zakopianki. Kilkanaście zastępów straży pożarnej na miejscu

Jak podaje Onet.pl, huk wybuchającego gazu słychać było wiele kilometrów dalej. - Na miejscu wybuchu jest 13 zastępów straży pożarnej - mówił portalowi Piotr Krygowski, rzecznik prasowy nowotarskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

- Koparka pracująca na miejscu budowy drogi przerwała główną magistralę gazową prowadzącą do Zakopanego. To gruba rura o szerokości 300 mm. Doszło do bardzo potężnego jej rozszczelnienia. Na szczęście według moich pierwszych informacji sam rurociąg nie uległ spaleniu - dodał strażak.

W wybuchu poszkodowana została jedna osoba - operator koparki, która przerwała gazociąg. Mężczyzna trafił do szpitala.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Onet.pl/PAP