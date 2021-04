Wypadł przez okno po wybuchu gazu. Ok. 30-letni mężczyzna zmarł w szpitalu

Nie żyje 30-letni mężczyzna, który wskutek wybuchu gazu w wieżowcu w Zabrzu wypadł z mieszkania na drugim piętrze. Pacjent we wtorek trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Miał ciężkie poparzenia na ciele.

Wybuch gazu doprowadził do śmierci ok. 30-letniego mężczyzny. Do dramatu doszło we wtorek 23 marca po południu, na drugim piętrze wieżowca przy ul. Struzika 6 w Zabrzu.

Jak poinformował PAP rzecznik zabrzańskich strażaków starszy kapitan Wojciech Strugacz, poszkodowany wypadł przez okno w budynku. Po zdarzeniu był nieprzytomny, jego stan oceniano jako ciężki. Trafił do szpitala w śmigłowcu LPR. Niegroźnie w eksplozji ucierpiała jeszcze jedna osoba.

Ranny mężczyzna był leczony w szpitalu w Sosnowcu, ale z uwagi na ciężkie poparzenia (nie miał poważnych obrażeń wewnętrznych po upadku z wysokości) 24 marca został przewieziony w stanie śpiączki farmakologicznej do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Niestety, w piątek dyrektor lecznicy Przemysław Strzelec poinformował PAP, że młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Również w piątek, na podstawie decyzji Powiatowej Inspektor Nadzoru Budowlanego, do mieszkań w wieżowcu mogli wrócić mieszkańcy dwóch z trzech pionów klatki schodowej. Szefowa PINB wydała decyzję na podstawie oceny rzeczoznawcy budowlanego pracującego dla zarządcy budynku - Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

RadioZET.pl/PAP