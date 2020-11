Wybuch gazu w domu jednorodzinnym we Włodzimierzowie. Późnym wieczorem strażacy wydobyli mężczyznę spod gruzów zawalonego domu. To ostatnia z trzech poszukiwanych w miejscu tragedii osób. Wybuchu nie przeżyła 50-letnia kobieta.

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym we Włodzimierzowie (woj. łódzkie). Początkowo pod gruzami domu poszukiwano trzech osób. Dość szybko udało się odnaleźć i wydobyć młodą kobietę. Jej obrażenia były lekkie, trafiła do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Wskazała, że w domu byli też jej rodzice.

"Możemy potwierdzić, że wydobyliśmy ciało około 50-letniej kobiety przebywającej w tym budynku w czasie eksplozji. Lekarz stwierdził jej zgon. Znajdowała się ona na jednym z pięter domu" – poinformował obecny na miejscu oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

"Późnym wieczorem ratownicy dotarli do poszukiwanego mężczyzny. Był przytomny, został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Obecność żywej osoby pod gruzami potwierdził wyszkolony do tego typu zadań pies. Z mężczyzną udało się nawiązać niewielki kontakt i zlokalizować jego położenie" - przekazał PAP obecny na miejscu oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Dodał, że dotarcie do poszkodowanego było bardzo trudne, ponieważ w chwili wybuchu przebywał on w piwnicy, nad którą znajdowały się dwa stropy, a pomieszczenie było bardzo zagruzowane. Ewakuowany mężczyzna miał liczne obrażenia, w tym poparzenia ciała.

- Eksplozja doszczętnie zniszczyła budynek. Pod gruzami znalazły się trzy osoby. W akcji ratunkowej trwającej prawie dziewięć godzin brało udział około stu strażaków, w tym ratownicy ze specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami. To były wyjątkowo trudne działania - mówi Radiu ZET Jędrzej Pawlak z komendy wojewódzkiej straży pożarnej w Łodzi.

Strażacy wydobyli mężczyznę spod gruzów zawalonego domu

Strażacy zgłoszenie o eksplozji gazu w domu jednorodzinnego przy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie w gminie Sulejów (powiat piotrkowski) otrzymali o godz. 14.13. Wybuch spowodował zawalenie się budynku. Jak wyjaśnił rzecznik, był to dwukondygnacyjny dom z lekką konstrukcją dachową i żelbetowymi stropami. Uległ on całkowitemu zniszczeniu.

Według wstępnych ustaleń dom był ogrzewany za pomocą instalacji gazowej zasilanej butlami z gazem propan-butan. Obecnie nie ma już zagrożenia ponownego wybuchu.

