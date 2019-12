Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Dotychczasowy, tragiczny bilans wybuchu gazu w dom przy ulicy Leszczynowej 6 w Szczyrku to 8 ofiar śmiertelnych - 4 dorosłych i 4 dzieci.

Niewykluczone, że pod gruzami znajduje się więcej osób

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec zaznaczyła w czwartek na briefingu, że przedmiotem postepowania jest "zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach". Dodała, że prokuratura wstępnie przyjmuje, że powodem katastrofy jest uszkodzenie gazociągu, w wyniku którego doszło do wycieku gazu, a następnie eksplozji i do pożaru.

- Na ten moment ujawniliśmy 8 ciał osób, które przebywały w tym budynku, przy czym akcja ratownicza nie została zakończona. Nie jest bowiem wykluczone, że w tym obiekcie mogły się znajdować inne osoby ze względu na porę, w jakiej doszło do tej katastrofy - podkreśliła Michulec.

Dodała, że cały czas - od wczoraj - na miejscu pracują prokuratorzy.

"Przeprowadziliśmy oględziny zwłok"

- Przede wszystkim przeprowadziliśmy oględziny zwłok, które zostały ujawnione na miejscu zdarzenia. Te zwłoki zostały zabezpieczone i zostaną poddane oględzinom i sekcji zwłok przez biegłych - zaznaczyła rzeczniczka.

Jak poinformowała śledczy zabezpieczają dokumentację.

- Skoro przyjęliśmy że przyczyną tego zdarzenia jest uszkodzenie gazociągu to (zabezpieczenie dokumentacji – red.) ma dla nas kluczowe znaczenie - powiedziała.

Zabezpieczono sprzęt, odzież

Jak dodała, śledczy zabezpieczyli również sprzęt, który był na miejscu zdarzenia, i który był używany do wykonywania prac. Podkreśliła, że prokuratura będzie ustalać m.in. jaki był jego stan techniczny oraz czy pozostaje to w związku przyczynowo-skutkowym z eksplozją.

- Zabezpieczyliśmy również odzież, która była na zwłokach, bo nie możemy wykluczyć żadnej wersji - powiedziała Michulec.

Rzeczniczka potwierdziła, że policja była w dwóch firmach oraz, że policjanci pracują też cały czas na miejscu.

- Przede wszystkim działa tam specjalna grupa operacyjna KWP w Katowicach i te nasze działania zmierzają właśnie do zabezpieczenia dokumentacji, która może być dowodem w tej sprawie. Czynności na bieżąco są realizowane i koordynowane w porozumieniu z prokuraturą - zaznaczyła.

Kim są ofiary?

Dodała, że śledczy nie mają informacji o tym, kim są osoby, które zostały znalezione w budynku.

- Są to przede wszystkim zwłoki, które będą podlegały dalszej identyfikacji, więc czy są to pracownicy, czy są to mieszkańcy tego budynku, to będzie na dalszym etapie ustalane - zapewniła.

Zaznaczyła również, że śledczy nie mają informacji, aby któryś z pracowników zaginął w związku z wybuchem.

RadioZET.pl/PAP/wp.pl/onet.pl