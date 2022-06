Wybuch w kamienicy w Wałbrzychu. Ucierpiała kobieta w ciąży

Oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu Tomasz Kwiatkowski poinformował, że straż pożarna otrzymała zgłoszenia we wtorek, przed godziną 8. - Operator koparki uszkodził instalację; gaz dostawał się do wewnątrz budynku i doszło do wybuchu – powiedział Kwiatkowski.

Wybuch w kamienicy w Wałbrzychu

W budynku było mało osób, a większość z nich opuściła go przed eksplozją. - 30 osób ewakuowano z przyległych budynków - dodał strażak. Jak dowiedziała się reporterka TVN24, ucierpiała jedna osoba. - To około 30-letnia kobieta w ciąży, która poprosiła o przebadanie - przekazał Kwiatkowski.

Na miejscu zdarzenia są jeszcze zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie gazowe oraz nadzór budowalny. Kwiatkowski poinformował, że decyzją nadzoru budowlanego budynek, w którym doszło do eksplozji został wyłączny z użytkowania.

RadioZET.pl/PAP - Piotr Doczekalski/TVN24