"Wygłodniali Polacy w Białorusi". Reżimowe media Łukaszenki wrobiły pana Tadeusza

Wygłodniali Polacy przyjeżdżają do Białorusi najeść się pysznego chleba i kupić kiełbasę - taki obraz naszego kraju prezentują swoim obywatelom białoruskie mediach. Eksperci w rozmowie z Wirtualną Polską ostrzegają, że wypowiedzi Polaków, którzy udali się do państwa rządzonego przez Alaksandra Łukaszenkę, są wykorzystywane propagandowo.

Alaksandr Łukaszenka w swych przemówieniach kilkukrotnie insynuował, że w Polsce brakuje podstawowych produktów m.in. kaszy i soli. Białoruski reżim w celach propagandowych wykorzystuje wypowiedzi Polaków, którzy przyjeżdżają do tego kraju po zniesieniu wiz. Władze w Mińsku chcą pokazywać w ten sposób swoim obywatelom, że nasz kraj jest w głębokim kryzysie.

Eksperci przestrzegają, by nie rozmawiać z tamtejszymi mediami. Jak pisze portal Wirtualna Polska, kilku Polaków stało się już bohaterami zmanipulowanych materiałów.

Reżim Łukaszenki wykorzystuje wypowiedzi Polaków do propagandy

Jednym z nich jest pan Tadeusz z Białej Podlaskiej, który powiedział, że zaskoczyła go ekipa telewizyjna białoruskiej stacji, która chciała z nim przeprowadzić wywiad. - Ja nie dziękowałem Łukaszence, tylko wyraziłem radość, że można bez wizy przekroczyć granicę. Myślę, że na te pochwały we wskazanym tekście trzeba patrzeć z dość dużym dystansem. Chwalić tego człowieka tylko za to, że wprowadził ruch bezwizowy? Nonsens! - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.

W podobny sposób białoruska propaganda wykorzystała też cztery inne osoby z Polski: Przemka, Edwarda, Krzysztofa i Mariusza (niektórych wymieniono z nazwiska). Polska została przedstawiona w materiałach wykorzystujących zmanipulowane wypowiedzi przyjezdnych z naszego kraju jako państwo, w którym panuje ogromny kryzys, a ludzie są wygłodniali.

Polacy są też kuszeni tanim paliwem, które według oficjalnych źródeł kosztuje 4,5 zł za litr. Białoruskie media nie wspominają jednak, że ich kraj wspiera Rosję w inwazji na Ukrainę i korzysta z tańszego paliwa, natomiast kraje pomagające napadniętemu państwu nie mogą liczyć na zniżki od Kremla.

Eksperci ostrzegają Polaków wybierających się na Białoruś, by unikali rozmów z tamtejszymi dziennikarzami. - Pozyskanie takich wypowiedzi Polaków jest potrzebne, aby udowodnić tezę, że Białoruś jest państwem otwartym i dostatnim, a Polska i inni sąsiedzi pogrążają się w kryzysie po wprowadzeniu sankcji gospodarczych - skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, ekspert w dziedzinie dezinformacji i propagandy.

- Ten obraz jest zdeformowany i zafałszowany, ale działa na część Białorusinów i wzmacnia pozycję Aleksandra Łukaszenki jako przywódcy, który przedstawiany jest jako "umiarkowanie" wspierający Rosję w wojnie z Ukrainą i gwarantujący względny "spokój i dobrobyt". Rzekomo w kraju żyje się lepiej niż na Zachodzie, skoro Polacy mają celowo przyjeżdżać po chleb, kaszę czy benzynę - dodał.

Przed podróżami do Białorusi ostrzega też polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska