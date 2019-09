Od kuli z broni myśliwskiej zginęła 2-letnia labradorka Bianka ze wsi Wyki koło Krotoszyna. Biegała po polu ok. 300 metrów od domu. Za zastrzelenie psa grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Właściciele labradorki są wstrząśnięci. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi miejscowa policja. Na razie nie wiadomo, kto zabił psa.

Według właścicieli, Bianka była bardzo łagodnym psem. Kochała ją cała rodzina. Człowiek, który ją zastrzelił, celowo wjechał samochodem na pole pana Henryka i strzelił do psa.

Rodzina jest zdania, że sprawca powinien mieć odebrane prawo do posiadania broni, bo strzelał zupełnie bez powodu i bardzo blisko zabudować.

Za zastrzelenie psa grozi do trzech lat więzienia.

