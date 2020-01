Ogromna kumulacja w Lotto. W czwartek do wygrania prawdziwa fortuna

Wyniki lotto. We wtorek 28 stycznia do wygrania było 27 milionów złotych, ale nikt nie trafił „szóstki”. Co więcej, losowanie bez „szóstki” odbyło się po raz 13. Oznacza to, że w czwartek, 30 stycznia, w puli na główne wygrane w Lotto może znaleźć się nawet 30 milionów złotych.

Przypomnijmy, że najwyższa wygrana Lotto padła w marcu 2017 roku w Skrzyszowie. Szczęśliwiec otrzymał wówczas 36 726 210,20 zł.

Wyniki Lotto 28.01.2020

Wyniki Lotto

10, 12, 20, 32, 35, 37.

Wyniki Lotto Plus

1, 11, 16, 18, 20, 40.

SUPER SZANSA

1 2 6 0 4 7 8

MULTI MULTI

4, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 33, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 70, 71, 74, 75, 77, 78.

MINI LOTTO

3, 8, 10, 19, 22.

KASKADA

1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22.

EKSTRA PENSJA

27, 28, 32, 34, 35 + 1

EKSTRA PREMIA

13, 18, 23, 26, 31 + 2

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu — we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21.40.

