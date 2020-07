Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020. Gdzie sprawdzić wyniki online?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020 zostaną ogłoszone już dzisiaj przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin odbył się w czerwcu i lipcu 2020. Dziś też absolwenci klas VIII szkół podstawowych poznają swoje indywidualne wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Kiedy CKE ogłosi wyniki?

Ze względu na sytuację epidemiczną zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostaną przekazane absolwentom w sposób bezpieczny wskazany przez dyrektora szkoły. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia może być przesłany przez dyrektora mailem.

Absolwenci szkół podstawowych będą mogli od godziny 10.00 sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU.

ZOBACZ TAKŻE: Egzamin ósmoklasisty 2020 - WYNIKI: kiedy, gdzie, o której i jak sprawdzić wyniki online?

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki ONLINE. Jak zalogować się do CKE?

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klas VIII otrzymali od dyrektorów szkół.

Jak sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty:

1. Aby sprawdzić swoje wyniki egzaminu ósmoklasisty należy wpisać w przeglądarkę adres internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE).

2. Po wejściu na oficjalną stronę internetową OKE należy wpisać swój identyfikator i hasło. Identyfikator to numer pesel. Hasło to ciąg cyfr, który każdy uczeń powinien otrzymać w szkole.

3. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia. To właśnie tam znajdą się wyniki z poszczególnych egzaminów.

Do wtorku, 4 sierpnia, do godziny 15.00 absolwenci mają czas na to, by uzupełnić swój wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można złożyć oryginał zaświadczenia, poświadczoną kopię lub przesłać mailem skan). Do tego czasu będą też mogli zmienić złożone już wnioski o przyjęcie, w tym zmienić szkoły lub profile klas.

RadioZET.pl/ PAP/ Dziennik Bałtycki